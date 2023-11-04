«الشباب والرياضة» تطلق سلسلة ندوات للنشء بعنوان «مكانة الوطن في المحافظات»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، سلسلة من الندوات للنشء ضمن فعاليات الموسم الثاني من برنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة» بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الأزهر الشريف.

مكانة الوطن في الدين

وبدأت السلسلة بندوة بعنوان «مكانة الوطن في الدين»، بمركز التنمية الشبابية بالطور بمحافظة جنوب سيناء، تحدث فيها الشيخ مصطفى محمد الشال عن المواطنة السليمة ونعمة الوطن، مؤكدا أن الشرائع السماوية جاءت لتؤكد المعنى النبيل للمواطن وتحث على حب الأوطان والتمسك بها والدفاع عنها، واعتبرت من يقتل في سبيل الذود عن وطنه وبلده شهيدا، موضحة أن القرآن الكريم يؤكد على حب الإنسان لوطنه.

وفي نفس السياق، تم تنفيذ ندوة بنفس العنوان بمركز شباب النجيلة بمحافظة شمال سيناء، وحاضر فيها الواعظ أبو العز عبد الحميد أبو العز في ظل متابعة وتنسيق مشترك مع حسين عبد العزيز مدير إدارة الرواق الأزهري.

وانطلقت فعاليات القافلة الدعوية التوعوية بمحافظة بني سويف، إذ جرى عقد ندوة بنفس العنوان، حاضر فيها الشيخ جمعة عبد الفضيل، وتناولت حب الوطن، وسبل الحفاظ عليه وأهمية استدامة استقرار الوطن.

فعاليات محافظة الشرقية

وفي محافظة الشرقية انطلقت فعاليات البرنامج بمركز شباب كفر الحصر، حيث تم تنفيذ ندوة، وحاضر فيها الشيخ إبراهيم أحمد - الواعظ بمنطقة الوعظ بالشرقية، مؤكدا علي أهمية تصحيح المفاهيم لدى النشء، فيما سيتم تنفيذ فعاليات برنامج الرواق الأزهري على مستوى المحافظة.

كما شملت السلسلة ندوة بنفس العنوان بمركز شباب الديرس بأجا بمحافظة الدقهلية بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى النشء، وحاضر بالندوة الشيخ فتحي إبراهيم عبدون بالأزهر الشريف.

وفي السياق نفسه، جرى تنفيذ الفعاليات بمحافظتي الغربية والقليوبية، وفي محافظة القاهرة تم تنفيذ الندوة بمركز شباب السيدة زينب، وألقاها الشيخ أحمد عامر.

ويهدف برنامج الرواق الأزهري إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

ويأتي ذلك ضمن الحلقة الأولى من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بالتنسيق مع إدارات الرواق الأزهري بمختلف المحافظات.