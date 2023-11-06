خبير سياسي: رفض مصر لتهجير أهالي غزة نجح في تعديل موقف الغرب

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الموقف المصري الرافض لتهجير أهالي غزة نجح في تعديل موقف الغرب، في ظل ثبات هذا الموقف وتكراره من الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة.

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وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن الموقف المصري ثابت وواضح، إذ جرى التأكيد عليه أكثر من مرة أحدث مثل هذه التغيرات، ما يتوافق مع الموقف الفلسطيني.