«حماة الوطن» عن تهديدات ضرب غزة بالنووي: كشفت تطرف «الاحتلال الإسرائيلي»

ثمن المستشار حاتم العشري، القيادي بحزب حماة الوطن، المجهودات المبذولة من قبل القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية، خاصة بعد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع آلاف من الشهداء ما بين أطفال ونساء وإصابة آخرين.

استمرار تقديم الدعم للفلسطينيين

وأضاف خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن الدولة المصرية قدمت الغالي والنفيس من أجل دعم الأشقاء الفلسطنيين خلال الفترة الماضية، إذ كانت مصر أولى دول العالم المقدمة للدعم اللوجستي لقطاع غزة فور وقوع العدوان، وظهر ذلك في اصطفاف شاحنات المساعادات أمام معبر رفح البري، خلال الأيام الأولى من العدوان الأمر الذي يؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

وحول تصريحات وزير تراث حكومة الإحتلال بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، قال «العشري» إن تلك التصريحات تكشف مدى الوجه المتطرف والعنصري لحكومة اليمين الإسرائيلي، وتؤكد أن دعواتها ومغازلتها للسلام دعوات باطلة.