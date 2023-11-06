تأجيل فعاليات إحياء ذكرى ياسر عرفات بسبب الأحداث في غزة

أجلت مؤسسة ياسر عرفات، فعالياتها المقررة من أجل إحياء الذكرى الـ19 لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات «أبو عمار»، المقررة في 11 نوفمبر من كل عام.

إرجاء جائزة ياسر عرفات لموعد لاحق

وكان من المقرر أن تتضمن الفعاليات مراسم تسليم جائزة ياسر عرفات للإنجاز لعام 2023، ولكن نظراً للاحداث الجارية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعب قطاع غزة والضفة العربية تم إرجائها إلى موعد لاحق.

وقفة للتراحم على روح ياسر عرفات والشهداء الفلسطينيين

وأعلنت مؤسسة ياسر عرفات، في بيان صحفي عنها اليوم الإثنين، إن فعاليات إحياء الذكرى الـ19 لاستشهاد الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات «أبو عمار»، ستقتصر فقط على وقفة للترحم على روحه الطاهرة وأرواح الشهداء الفلسطينيين.

وأشارت مؤسسة ياسر عرفات إلى أنها ستنظم بدلا من ذلك وقفة للترحم في يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 1 ظهرًا في ساحة الضريح.