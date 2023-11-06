قمة إسلامية استثنائية لبحث الأوضاع في غزة الأحد المقبل

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد قمة إسلامية استثنائية، يوم الأحد المقبل، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وتهدف القمة بحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة والضفة الغربية.

منظمة التعاون الإسرائيلي: عقد قمة إسلامية استثنائية لبحث الأوضاع في غزة

وأوضحت المنظمة، في بيان، صادر عنها اليوم الاثنين، أن من المقرر أن تعقد القمة بناءً على دعوة من المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية من أجل مناقشة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل عدوان مستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

التعاون الإسلامي تدين تصريحات وزير التراث الفلسطيني بقصف غزة بالنووي

وكانت منظمة التعاون الإسلامي أدانت التصريحات العنصرية لوزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أمس، والتي دعا فيها لقصف غزة بقنبلة نووية، وفقا لقناة «إكسترا نيوز».