«القاهرة الإخبارية»: ساعات قليلة ويتوقف العمل بالمرافق الطبية في غزة

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بتجدد القصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، واستهدف مستشفى للطب النفسي في القطاع.

وأضافت المراسلة، في تغطيةٍ خاصة، بأن طيران الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، مؤكدة أنّه تبقت ساعات قليلة على إيقاف العمل بالمرافق الطبية في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 21 من عائلة واحدة في استهداف إسرائيلي لقطاع غزة الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقليص عدد مركبات الإسعاف التي تشغلها، كما واجهت جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث لا يمكن للشركاء في المجال الإنساني الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجين والمستودعات التي يجرى تخزين إمدادات المساعدات فيها.