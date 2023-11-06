«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مستشار محافظ القدس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس ويعتقل معروف الرفاعي مستشار محافظ القدس.

يذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أفادت ب‏أن آلة الحرب الإسرائيلية، شنت سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة، وذلك تزامنًا مع غارات الطائرات الحربية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الساحلية المحيطة، إضافة إلى إطلاق قنابل وصواريخ فسفورية في المنطقة.