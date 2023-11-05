«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلين بمخيمي جباليا والشاطئ بغزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلين بمخيمي جباليا والشاطئ في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، أكّدت هيئة الأسرى الفلسطينية أن هناك 2080 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وكشفت عن استشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة 6 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة في فلسطين، استقبال إصابتين حرجتين للغاية برصاص جنود الاحتلال في مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

واعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى إياد محمود طقاطقة، 36 عاما، من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتشيه والعبث بمحتوياته.