إزالة 203 حالات تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف خلال 24 ساعة

أزالت الوحدات المحلية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، 203 حالات تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بقرى المحافظة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

تعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتصدي للتعديات

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنّ العمل مستمرًا في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

متابعة أي متغيرات مكانية غير قانونية

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.