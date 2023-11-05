«التنمية المحلية»: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في المنيا والقليوبية

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظتي المنيا والقليوبية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

مخالفات البناء

ففي المنيا، أسفرت الحملات بالوحدات المحلية في: سمالوط - المنيا - ديرمواس عن إزالة 31 حالة تعد بالبناء المخالف منها 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 15 حالة تعد على أرض زراعية بقريتي (نزلة حسين – صفط الخمار) وداخل الحيز العمراني بحي غرب مدينة المنيا، وإزالة 9 حالات تعد على الأرض الزراعية بقريتي البدرمان - بنى حرام بمركز ديرمواس.

وفي بنى مزار – مطاي - أبوقرقاص، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 52 حالة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

إزالة تعديات

وفي القليوبية.. تم رصد أعمال بناء مُخالف وإزالة التعد بالبناء في المهد وإزالة عمدان الدور السادس علوي بأحد العمارات بشارع الترعة منطقة الفلل ومنع البناء بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمةومنع أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمتعديين.