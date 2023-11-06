الهلال الأحمر بسيناء: شباب مصر يعملون طوال اليوم لتوصيل المساعدات إلى غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إنّه منذ الثامن من أكتوبر استطاع الهلال الأحمر التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع كل المؤسسات الموجودة في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، «المساعدات التي قدمتها مصر تفوق المساعدات التي قُدمت من الدول العربية، ومطار العريش الدولي مازال يستقبل العديد من الطائرات، حيث يعمل الشباب المصري ليل نهار».

أكثر من 80 ألف ساعة عمل

وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، «الشباب المصري يعملون ليلا ونهارا، بداية من تفريغ الطائرات حتى إعادة شحنها في مخازن، وإعادة توصيلها إلى غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وثمة تعاون تنسيق ومستمر بين حياة كريمة وبنك الطعام والتحالف الوطني، وكل المؤسسات التي تعمل على أرض الواقع حتى في طريقة التعامل مع ذوي المصابين والجرحى الذين وصلوا المستشفيات».