رئيس الهلال الأحمر المصري: تحريك شاحنة مساعدات من بورسعيد إلى غزة اليوم

استكمل فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري نقل المساعدات لأهالي غزة في شاحنة كبيرة والتي جمعوها من أهالي بورسعيد وسط إحساس بالدعم والمشاركة لأهالي غزة داعين الله أن يفرج كربهم.

وصرح عصام الهندي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر لـ«الوطن»، أنه فور أحداث غزة تم تحرك الهلال الأحمر المصري مركزيا من خلال 27 فرعا منها بورسعيد إذ جرى جمع التبرعات والمساعدات نزولا على رغبة المتطوعين وعددهم أكبر من 300 ألف على مستوى المحافظات بأسرهم بالتبرع بالدم والمساعدات العينية لمساندة أهل غزة.

«ساعة لغزة»

وقال رئيس الهلال الأحمر ببورسعيد إنه جرى تحديد في يوم سابق تخصيص ساعة تحت مسمى «ساعة لغزة» وإذا بأهل بورسعيد من الهلال الأحمر المصري والمواطنين ورجال الأعمال يتكالبون للتبرع وتم تحديد نوعية المساعدات بناء على التنسيق المركزي بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني الذي كان لهم طلبات محددة في المساعدات.

تبرعات أهالي بورسعيد

وأشار إلى أن الشعب المصري أهل خير يتحرك بفطرته وفوجئت بهم يأتون لنا بأرز وزيت ومواد تموينية وفهمناهم أن الوضع لا يسمح بالطهي إذ لا يوجد هناك غاز أو بنزين وبدأنا نجمع 10 أصناف بناء على احتياجات الجانب الفلسطيني وضمت «الفول الصويا والفول المدمس الحلاوة الطحينية والبسكوت المعمول والمياه المعدنية والتونة والدفايات واكفان وأدوية ووجبات سريعة» نظرا للظروف التي يعاني منها أهلنا في غزة.

وأكد أنه فوجئ أن المخازن تكدست بالمساعدات العينية من أهل بورسعيد، وتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري أمنيا لتحريك الشاحنة مساء اليوم من بورسعيد لأهلنا في غزة بصفتنا هيئة دولية مساعدة للسلطات العامة خاصة والتحرك في المساعدات والكوارث.

وقدم الشكر لشباب متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين عملوا طوال اليوم في الفرز والتعبئة ووضع ملصقات ببيان ما تحتويه كل كرتونة وجمعها ووضعها في الشاحنة.

ودعا الهندي أن يجعل هذا العمل التطوعي في ميزان حسناتهم ويجعلهم زخرا لمصر وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يتغمد من استشهد من أهالي غزة في سبيل الله شهداء عند ربهم يرزقون.