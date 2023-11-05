الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدان الاتصال بجميع أفراد فريقنا في غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، فقدان الاتصال بجميع الفرق العاملة في قطاع غزة بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات خلال الساعة الماضية، بحسب ما أعلنه التليفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل.

وشهدت مدينة غزة، انفجارات عنيفة وقصف غير مسبوق، من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

غارات الاحتلال أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

اشتهاد 200 فلسطيني من الأطفال والنساء في 10 جرائم للاحتلال اليوم

وأعلنت الصحة الفلسطينية منذ ساعات استشهاد 200 مواطن كلهم من الأطفال والنساء في 10 جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وجرح آخرين وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي.