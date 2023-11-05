أول تعليق من الهلال الأحمر على انتشار فيديو لانقلاب شاحنة إغاثة في طريقها لغزة

علقت جمعية الهلال الأحمر المصري، على الفيديو المنتشر عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر به انقلاب حمولة إحدى شاحنات المعونات الإنسانية داخل غزة، والتي تحمل شارة الهلال الأحمر، مؤكّدة أنَّه للأسف الشديد انقلاب الحمولات الإنسانية أصبح أمرًا واردًا مع تهدم الطرق الرئيسية والداخلية بالقطاع، سائلة الله السلامة للطواقم التي تعمل في ظروف عالية الخطورة.

توضح جمعية الهلال الأحمر المصري الحقائق التالية

وتعليقا أيضًا على ظهور أحد الأشخاص وهو يزعم أن البسكويت المُرسل لأهالي غزة منتهي الصلاحية، قالت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيان رسمي لها منذ قليل، إنَّ حمولة البسكويت عالي الطاقة، هي حمولة تابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة وهي منظمة الغذاء العالمية (WFP) وهو غير منتهى الصلاحية وقد أكّدت ذلك في توضيح لها عبر حساباتها الرسمية.

وأضافت أنَّه جمعية الهلال الأحمر المصري تتولى إدخال جميع شاحنات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة بوصف أنَّ شارة الهلال الأحمر شارة حماية دولية، لافتة إلى أنَّه تمّ توضيح الحقائق السابقة من قبل المدير التنفيذي لجمعية الأحمر الفلسطيني.

واختتمت جمعية الهلال الأحمر المصري، أنَّها تعمل لأكثر من 112 عامًا في خدمة الإنسانية داخل مصر وخارجها، وأهابت بالجميع عدم الانسياق وراء الأخبار التي من شأنها زعزعة الثقة وإثارة الفتن، متوجهة بالشكر للعاملين والمتطوعين الذين يواصلون العمل ليلا نهارا لتقديم الدعم اللازم في هذه الكارثة الإنسانية وإيصال المساعدات التي تصلها من داخل وخارج مصر.