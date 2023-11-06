تجهيز 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها لقطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأنه جار تجهيز 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة، هذا بجانب التنسيق المكثف بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لدعم قطاع غزة.

وتجدد القصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، واستهدف مستشفى للطب النفسي في القطاع، واستهدف طيران الاحتلال محيط مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، مؤكدة أنّه تبقت ساعات قليلة على إيقاف العمل بالمرافق الطبية في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 21 من عائلة واحدة في استهداف إسرائيلي لقطاع غزة الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.