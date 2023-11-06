20 شاحنة مساعدات تصل إلى معبر رفح تمهيدا لدخول قطاع غزة

توجهت، صباح اليوم، أكثر من 20 شاحنة تحمل مساعدات إلى معبر رفح البري، تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وأكد الهلال الأحمر المصري، في بيان، تجهيز الشاحنات على مدار اليوم وإرسالها إلى معبر رفح، وذلك بعد تحميلها على «باكيتات» خشبية من أجل سهولة إنزالها من الشاحنات المصرية الى السيارات الفلسطينية في الجانب الآخر.

استلام 49.5 طن من المساعدات الإنسانية

وتسلم مطار العريش، خلال الساعات الماضية، حمولة 5 طائرات قادمة من منظمة الصحة العالمية، تحمل 49.5 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وتم ترتيبها في مخازن المحافظة، واعتبارها من أولويات الإرسال الى القطاع بحسب حاجة وزارة الصحة الفلسطينية.

فرق عمل لترتيب المساعدات

من جهة أخرى، يشكل فريق الهلال الأحمر المصرية فرق عمل من شباب المتطوعين، لترتيب المساعدات ونقلها، سواء من مطار العريش إلى مخازن الشركة، أو من المخازن إلى معبر رفح، فيما تقوم سيارات الشحن الكبيرة بنقل المساعدات إلى المعبر طوال اليوم، ويتم وقوفها بساحة المعبر في انتظار الدخول الى قطاع غزة.