رئيس جامعة الأزهر: دعم القضية الفلسطينية من أولوياتنا

قال الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتصب الأراضي الفلسطينية وتقتل والأبرياء من الأطفال، لافتا إلى أن المؤسسات الدينية تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية لأنها قضية إيمانية أخلاقية، ينحاز فيها الحق إلى صاحبه.

دور المؤسسات الدينية

وأضاف رئيس جامعة الأزهر في مؤتمر الملتقي الفقهي الرابع لدور المؤسسات الدينية لدعم القضية الفلسطينية، بأن القدس حق ديني ثابت للمسلمين، ومشايخ الأزهر السابقين.

وأوضح أن دعم شيخ الأزهر للقضية الفلسطينية يعد امتدادا طبيعيا لموقف الأزهر واعتبارها من أولوياته، فالأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر لم ولن ينفك عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يدافع عن عرضه.

وأشار إلى أن المسؤولية على المؤسسات الدينية كبيرة في التوعية بضرورة القضية الفلسطينية ولابد من شرحها للجماهير، وإذا كان للدين سلطة على نفوس الناس فإن هذه السلطة الروحية يمكن أن تكون رسولا للخير والسلام، وممكن أن تكون للشر.

فضح أكاذيب اليهود

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لن يدوم، وعاجلا أم أجلا سيطرد الكيان الصهيوني من الشرق الأوسط، وسيأتي يوم قريب نجود فيها أرض فلسطين العربية الحرة بأمن وسلام من شرقها لغربها.