تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات متحركة عند الكورنيش وتباطؤ بنفق الأزهر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023.

كثافات متحركة

ويشهد الكورنيش كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد وتستمر الكثافات المتقطعة عند السير عند الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده وتظل مستمرة حتى ميدان العباسية ومسجد مرورية، وبعد ذلك توجد كثافات عند جامعة عين شمس بسبب دخول الطلاب للكليات.

وأكّدت الإعلامية دينا شرف، أنَّ هذه الكثافات تستمر في حالة دخول الطلاب شارع الجيش حتى شارع بورسعيد، وتقل الكثافات في الطريق تدريجيًا حتى الوصول إلى منطقة الضاهر.

وفي كوبري أكتوبر توجد كثافات نسبية عند السيارات تقل بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر، أما الاتجاه المعاكس، فإنه يشهد كثافات لكنها تزيد أعلى غمرة وشارع بورسعيد، ويشهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس.