أمين عام جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير والصيانة بمدينة الطلاب

أجرى محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر، جولة تفقدية للاطمئنان على أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة ببعض مباني المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

متابعة مخزن المواد الغذائية بالمدينة الجامعية الأزهرية

جاء ذلك بحضور أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية لجامعة الأزهر، وخالد رزق، مدير عام المدن الجامعية، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة التغذية بالإدارة المركزية للمدن الجامعية.

وخلال الجولة التفقدية، تابع أمين عام الجامعة المباني التي بها أعمال تطوير، مشيدًا بالجهود التي لمسها على أرض الواقع، مطالبًا بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من تسكين طلاب المرحلة الثانية.

جولة بمطبخ المدينة الجامعية

وتابع أمين عام الجامعة، مطبخ المدينة الجامعية وعمليات طهي الطعام، ومخزن المواد الغذائية بالمدينة الجامعية، متفحصًا تواريخ الصلاحية على العبوات.

واختتم أمين عام الجامعة جولته بتفقد صالة الألعاب الرياضية بالمدينة الجامعية للطلاب، وتابع إقبال الطلاب على الاشتراك في الأنشطة الرياضية.

ورافق أمين عام الجامعة خلال جولته هاني صابر، مدير مدينة نصر أ، والدكتور محمد شكري، مدير مدينة نصر ب.