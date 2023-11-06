مرصد الأزهر ينشر إحصائية للهجمات الإرهابية في باكستان خلال أكتوبر

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عبر صفحته الرسمية، إحصائية بالهجمات الإرهابية في باكستان لشهر أكتوبر 2023، إذ سجل ارتفاعًا طفيفًا في عدد الهجمات الإرهابية، والتي بلغت 23 هجومًا مقارنة مقارنة بـ17 هجومًا في سبتمبر.

ضحايا ومصابي الهجمات

وأوضحت الإحصائية تنفيذ معظم الهجمات من جانب مسلحي طالبان باكستان والانفصاليين البلوتش، وقتل فيها ما يقرب من 38 شخصًا، من بينهم 8 مدنيين، مقارنة بـ79 قتيلًا في شهر سبتمبر الماضي؛ بينما بلغت أعداد المصابين نحو 27 شخصًا، من بينهم 20 مدنيًا.

وأكد مرصد الأزهر اختطاف 5 من رجال الشرطة و2 من العاملين في شركات التعمير التابعة للجيش الباكستاني بإقليم البلوشستان، والذين ينظر إليهم من جانب التنظيمات الانفصالية على أنهم محتلين وناهبين لثروات الإقليم.

على الجانب الآخر، بلغ عدد القتلى من الإرهابيين 48 إرهابيًا، بينما تم اعتقال ما يقرب من 13 إرهابيًا، وكانت أغلب العمليات الإرهابية في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان في إقليم البلوشستان، ووزيرستان، وخيبربختون خواه.

واستهدفت أيضًا مناطق مختلفة من بينها «تانك، كوندال، ديرا إسماعيل خان، ميانوالى، كوهلو، مستونغ، كيتش، كراتشى، كويتا»، حيث استهدفت الكمائن ونقاط تفتيش الشرطة والجيش، وفيها استخدمت القنابل اليدوية والأسلحة الثقيلة وأنواع مختلفة من المواد المتفجرة.

انشغال التنظيمات بالحرب السياسية

وبناء على ما رصد يتضح الارتفاع الطفيف في عدد الهجمات الإرهابية خلال شهر أكتوبر عنها في شهر سبتمبر، بينما انخفض عدد الضحايا مقارنة بشهر سبتمبر، ويرجع ذلك الهدوء الحذر إلى انشغال التنظيمات بالحرب السياسية حيث التحضير للانتخابات الباكستانية في ظل حكومة مؤقتة.