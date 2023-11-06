أهم أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك» بطولة عائشة بن أحمد

عرضت أمس الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك»، وهى واحدة من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي يعرض على شاشة قناة ON TV، والمأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود، والذي يحمل عنوانه نفس الاسم «55 مشكلة حب»، وجاء ضمن أبرز الأحداث:-

أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك»

- ذهبت «سحر» التي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد وزوجها «ثابت» الذي يجسد دوره الفنان نور محمود إلى إحدى العزب، وهناك تتغير حياتهم وتنقلب رأسا على عقب.

- جسد الفنان منذر رياحنة شخصية مريض نفسى، ويحاول ثابت «نور محمود» معالجته، لأنه يظهر بشخصية دكتور نفساني.

- انتهت الحلقة بظهور الفنان محمد الكيلاني، حيث إنه يحمل سراً وراء ظهوره شخصيته.

أبطال حكاية «روحي فيك»

حكاية «روحي فيك»، بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، محمد عبدالعظيم، ريم رؤوف، سمر مرسي، مؤمن نور، سيناريو وحوار أحمد عثمان، إخراج المخرج الأردني محمد لطفي.

قصة حكاية «روحي فيك»

تدور حكاية «روحي فيك»، في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والمواقف الإنسانية، حيث تجسد عائشة بن أحمد شخصية مهندسة معمارية، تقع في خطأ فادح، يقلب حياتها رأسًا على عقب.

موعد عرض الحلقة الجديدة

تأتي الحلقة الثانية من مسلسل «روحي فيك»، في الساعة 8 مساء، على قناة ONTV، والإعادة الأولى تأتي في الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12 ظهرًا.