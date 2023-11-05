اليوم.. عرض الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك» بطولة عائشة بن أحمد

تعرض اليوم الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك»، وهى واحدة من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي يعرض على شاشة قناة ON TV، والمأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود والذي يحمل عنوانه نفس الاسم «55 مشكلة حب».

مواعيد وقنوات عرض حكاية «روحي فيك»

ويبدأ عرض أولى حلقات مسلسل «روحي فيك»، في الساعة 8 مساء اليوم الأحد، على قناة ONTV، والإعادة الأولى تأتي في الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12 ظهرًا.

كما يتم عرض ««روحي فيك»» على قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، والإعادة الأولى على نفس القناة في الساعة 10 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5 عصرًا، كما يتم عرض المسلسل على منصة WATCH IT الإلكترونية.

حكاية «روحي فيك»، بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، محمد عبدالعظيم، ريم رؤوف، سمر مرسي، مؤمن نور، سيناريو وحوار أحمد عثمان، إخراج المخرج الأردني محمد لطفي.

قصة «روحي فيك»

وتدور حكاية «روحي فيك»، في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والمواقف الإنسانية، حيث تجسد عائشة بن أحمد شخصية مهندسة معمارية، تقع في خطأ فادح، يقلب حياتها رأسًا على عقب.