أحمد عثمان يزيح الستار عن تفاصيل حكاية «روحي فيك» قبل طرحها

أيام قليلة تفصلنا عن طرح حكاية «روحي فيك» المكونة من 10 حلقات من مسلسل «55 مشكلة حب»، المقرر طرحها يوم الأحد المقبل على شبكة قنوات ON الفضائية وعبر منصة Watch it الإلكترونية، وهي من بطولة النجمة عائشة بن أحمد وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان في أولى تجاربه الدرامية ومن إخراج الأردني محمد لطفي.

القصة من بطولة عائشة بن أحمد

وقال السيناريست أحمد عثمان، في بيان، إن حدوتة «روحي فيك» مليانة مواقف رومانسية تتخللها الأحداث التشويقية والرعب النفسي، مردفاً، بأنها تدور حول ألغاز محيرة تكشفها الحلقات أثناء المشاهده، مشيرًا إلى أنها تضع المشاهد في حاله من الترقب المستمر بأن يلهث دائماً لرؤيتها لمعرفة سرد أحداثها أثناء عرضها، لافتا إلى أنه يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وكافة الجهات الصحفية والإعلامية والنقاد سوياً خلال طرحها على الشاشة الذهبية قريبًا.

وكما أشاد عثمان بروعة ورؤية المخرج محمد لطفي الذي أضاف للعمل عمقا جديدا من جميع النواحي الفنية، التي تجذب الرؤية البصرية لها ليزداد بريق منتجها النهائي، لاسيما أيضًا، بخلاف قيادته وإدارته المحنكه وبصمته الفريدة طوال مدة التصوير وغيرها.

الحكاية من اخراج محمد لطفي

وأضاف عثمان أن نجوم وصناع حكاية «روحى فيك»، يواصلون خلال هذه الأيام استئناف تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية والخارجية المتبقية في عدد من أماكن التصوير المتفرقة بصورة مكثفة، للانتهاء من سرد أحداث هذه الحدوتة ورفع كلاك الفركش قريبًا.

وأعرب «عثمان» عن سعادته، بأن كواليس العمل تزال آنذاك ممتعة مع جميع كاست وكرو هذا العمل الذى يتعاون معهم لأول مرة وتشرف بالعمل معهم، واصفاً؛ بأنهم الشباب المحترفين فى عالم الفن لهذا الجيل مؤكدًا، على أنهم نجوم محنكين ذات خبرة معتقة فنياً لأبعد مدى، مضيفاً أيضًا، بأن الداعم الرئيسي بإكتشاف قلمه هو المنتج أحمد عبد العاطى الذي يعد له بمثابة شهادة ميلاده وبوابة العبور لدخوله عالم الدراما.

وتعرض حكاية «روحي فيك» من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

وجدير بالذكر أن حكاية «روحي فيك»، هي من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسي، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف، وهي من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي.