محمد صبحي ناعيا والدة المخرج أدهم مدحت صالح: كانت إنسانة رائعة

نعى الفنان محمد صبحي، ليلى صديق، والدة المخرج أدهم مدحت صالح، ابن الفنان مدحت صالح، والتي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لـ ليلى صديق، وعلق عليها بقوله: «وداعاً ليلى يوسف صديق، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أتمالك نفسي هذا الصباح عند معرفتي برحيلك.. كنتي إنسانة رائعة وصديقة غاية في الوفاء والإخلاص».

وأضاف «صداقة دامت أكثر من 30 عامًا وآخرها أسبوعين، أكتب لك رسائل واتصل يومياً.. ولا مجيب.. دعائي إلى الله أن يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان».

ومن المُقرر تشييع جثمان ليلى صديق، من مسجد مصطفى محمود، عقب صلاة عصر اليوم، قبل أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة.

وقال أحد أصدقاء ليلى صديق لـ«الوطن» إنَّها توفت داخل إحدى المستشفيات، إذ كانت تعاني من تليف في الرئة، نتيجة إصابتها بكورونا، مبينًا أنَّه جار إنهاء ورق الوفاة في الوقت الحالي، ولم يتحدد حتى الآن موعد ومكان جنازة وعزاء ليلى صديق.