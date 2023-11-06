موعد ومكان جنازة ليلى صديق والدة ابن الفنان مدحت صالح

توفيت منذ قليل، ليلي صديق، والدة نجل الفنان مدحت صالح، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ كانت محتجزة بإحدى المستشفيات، خلال الأيام القليلة الماضية.

موعد جنازة ليلي صديق

وقررت أسرة الراحلة ليلي صديق، أن تقيم صلاة الجنازة من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر، وسيتمّ دفنها بمقابر الأسرة.

وقال أحد أصدقاء ليلى صديق لـ«الوطن» إنَّها توفت داخل إحدى المستشفيات، إذ كانت تعاني من تليف في الرئة، نتيجة إصابتها بكورونا، مبينًا أنَّه جار إنهاء ورق الوفاة في الوقت الحالي، ولم يتحدد حتى الآن موعد ومكان جنازة وعزاء ليلى صديق.

دعم الأصدقاء بفترة مرضها

وحرص عدد كبير من الأصدقاء على دعم الراحلة طوال فترة مرضها، وأبرزهم الناقدة فايزة هنداوي، إذ كتبت: «صاحبتي وأختي وعشرة السنين ليلي صديق في حالة حرجة يا رب يا رب اشفيها، دعواتكم ربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لولادها ولكل حبايبها»