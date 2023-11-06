ملحمة وطنية في العريش.. جهود استثنائية لتجهيز المساعدات لقطاع غزة

أكثر من ثلاثة أسابيع قضاها محمد سيد الهرش، ابن مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في العمل على تجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، دون كلل أو ملل، أملًا في استمرار تدفق المساعدات لأشقائه في قطاع غزة.

يتحول «محمد» إلى قائد للمتطوعين خلال عملية التجهيز، حيث يوزع المهام بين الأفراد، ثم ينضم إليهم في العمل، دون أن يبتعد كثيرًا عنهم، وفيما بعد، ينتقل إلى مجموعة أخرى ليحثهم على العمل السريع وسرعة تحميل الشاحنات بأسرع وقت ممكن.

يعمل «الهرش»، سليل واحدة من أكبر عائلات العريش، منذ أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره قبل 21 يوما بتجهيز قوافل المساعدات لدخولها إلى قطاع غزة.

الهرش: عملنا واجب وطني وتكتمل فرحتنا بدخول المساعدات

وقال محمد سيد الهرش، إنه على الرغم العمل على مدار ساعات طويلة في مدينة العريش ومعبر رفح إلا أن المتطوعين لا يكلون، ورغم ما يصيبهم من التعب إلا أنه فور انتهاء تجهيز شاحنة واحدة يشعر الجميع بانتصار كبير وتكتمل الفرحة بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف «الهرش»: «بفصل الله بدأت القافلة الثانية للتحالف الوطني في الدخول إلى قطاع غزة منذ يومين، وعدد الشاحنات التي وصلت من القاهرة والمحافظات وصل إلى 50 شاحنة تقريبًا».

الهرش: نحن خلف قائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال الهرش، إن مصر قدمت دورًا كبيرًا باعتبارها المنفذ الوحيد حاليًا لفك الحصار عن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم ترسل مساعدتها إلى مصر، ومنها يتم تنسيقها لدخولها إلى قطاع غزة.

وتابع: «نحن خلف قائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونثق فيه، وفي قدرته على حماية الأمن القومي المصري والحدود المصرية، ووقوفه ضد تفريغ القضية الفلسطينية».