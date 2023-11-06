مرفق الكهرباء يوضح 5 خطوات لتقديم شكوى حال تأخير تركيب العداد

تساؤلات عدة من المواطنين عن كيفية التصرف إذا تأخرت شركات الكهرباء في تركيب العداد، ونستعرض خلال السطور التالية الخطوات التي يجب الالتزام بها عند الشكوى حالة تأخير تركيب العداد، وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ونشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخطوات التي يجب على المواطنين المقدمين على تركيب العداد الكهربائي والتأخير في تركيبه من قبل شركة الكهرباء.

خطوات الشكوى فى حالة تأخير تركيب عداد الكهرباء

- يقدم المشترك شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع له طلب تركيب العداد، وحالة عدم حل الشكوى من الشركة، يستقبل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الشكوى.

خطوات للتقدم بالشكوى

الخطوة الأولى ويقوم المشترك بتقديم طلب شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويتم استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل مرفق الكهرباء، ويتم تسليمه للإدارة المختصة.

وفي الخطوة الثانية يرفق المشترك صورة من الشكوى التي سبق وقدمها لشركة الكهرباء.

وفي الخطوة الثالثة إرفاق صورة من طلب تركيب عداد الكهرباء.

وفي الخطوة الرابعة تقديم صورة من أي إيصالات مسددة.

وفي الخطوة الأخيرة يبحث الجهاز الشكوى للعمل على حلها.