«التموين»: إعفاء 2 طن ذهب من الجمارك منذ بدء مبادرة الحكومة

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن كمية الذهب المعفي من الجمارك والرسوم منذ بدء تطبيق مبادرة الحكومة بإعفاء ذهب الواردين من الخارج من الجمارك لمدة 6 أشهر بدأت في 11 مايو الماضي وتنتهي يوم 11 نوفمبر الجاري.

إعفاء الذهب من الجمارك

وقال مستشار وزير التموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّّ الذهب المعفي من الجمارك طوال الـ6 أشهر الماضية تخطى 2 طن ذهب، إذ تمّ إعفائه من الجمارك والرسوم فيما عدا ضريبة القيمة المضافة.

وعن احتمالية مد مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج، قال الدكتور ناجي فرج: «حتى الآن لم يتمّ إبلاغنا بقرار مدّ المبادرة لمدة إضافية، والقرار بيد مجلس الوزراء فقط».

وكانت مصادر في الشعبة العامة للذهب، رجحت صدور قرار بموافقة مجلس الوزراء على مد العمل بمبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب مرة أخرى، بعد تقديم طلب من الشعبة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بمدة المبادرة فترة أخرى بعد انتهائها في 11 نوفمبر الجاري.