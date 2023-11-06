وفاة مزارع في مشاجرة على قطعة أرض بسوهاج

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين طرفين بسوهاج لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.. وضبط طرفيهاوذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابة.بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مزارع "توفى إثر إصابته بعيار نارى بالرأس" - كريمة شقيق المجنى عليه "طالبة" مصابة بعيار نارى – نجل شقيق المجنى عليه "مزارع") ، طرف ثان (مزارع - شقيقه).. جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة المركز قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابات الطرف الأول المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينة بداخلها عدد من الطلقات).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.