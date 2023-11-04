القبض على عامل ألقى زيتا مغليا على وجه زميله في مشاجرة بالعجوزة

ألقت مباحث العجوزة القبض على عامل فى مطعم ألقى على زميله زيتا مغليا على وجه فى مشاجرة بينهما داخل المطعم بالعجوزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا يفيد بحضور عامل 32 سنة، إلى ديوان قسم العجوزة وقدم تقريرا طبيا يفيد فيه بوجود حروق سلقية من الدرجة الأولى والثانية بالوجه والكتف، وأفاد بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين زميله فى المطعم عامل 65 سنة عامل بقلاية الزيت، قام على إثرها بملء كوب من الزيت من القلاية وإلقائه على وجهه محدثا إصابته وفر هاربا، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.