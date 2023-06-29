وفاة مزارع من أسيوط على جبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج

توفي أحد حجاج محافظة أسيوط ويدعى عبدالرحمن كريم الليثي، من مركز ديروط، في الأراضي المقدسة، خلال أداء مناسك الحج على جبل عرفات، بحسب ما أعلنته أسرة الراحل.

حسن الخاتمة

وقال أحمد الليثي، أحد أقارب الحاج المتوفى، إن ابن الراحل كان يعمل مزارعا وسافر لأداء مناسك الحج هذا العام، ونال حسن الخاتمة وتوفي ملبيا على جبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج وتم دفنه في مدافن الأراضي المقدسة بالسعودية، ومن المقرر تحديد موعد أداء صلاة الغائب عليه بمساجد مركز ديروط بأسيوط، مشيرا إلى أن الراحل طلب حسن الخاتمة ونالها، وكان يتمتع بالأخلاق العالية.

محب للخير ومساعدة المحتاجين

ونعى زملاء وأصدقاء الحاج المتوفى عبدالرحمن كريم الليثي، عبر صفحاتهم الشخصية والمجموعات الخاصة بمحافظة أسيوط، بكلمات مؤثرة، واصفين المتوفى بأنه كان محبا للخير ومساعدة المحتاجين، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان لما كان يفعله في خدمة الأهالي والمحتاجين.