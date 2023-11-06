مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات لقطاع غزة من الكويت واليونان

وصل إلى مطار العريش طائرتان، تحملان مساعدات قادمة من دولتي الكويت واليونان، تشمل أدوية ومستلزمات طبية وأغذية.

نقل الشحنات إلى مخازن العريش

وذكر الهلال الأحمر المصري، في بيان، أنه تم استلام الطائرتين، وجار عملية تفريغهما، ونقل الشحنات إلى مخازن المحافظة وسط العريش.

وأضاف الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أنه يتم وضع المساعدات على «باكيتات» خشبية تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح، ثم نقلها إلى قطاع غزة.

تواصل مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني

وكان الدكتور رائد عبد النصر، المنسق العام بالهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أكد أن هناك تواصلا دائما مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة الفلسطينية، من أجل معرفة الاحتياجات الضرورية لأهالي القطاع، والعمل على إرسالها فورا، والتنسيق المكتمل بجميع الوزارات المعنية.

وأضاف، أن فريق الهلال بالعريش يشكل خلية نحل كبيرة من خلال تنظيم وترتيب المساعدات الإنسانية، ابتداء من مطار العريش، حتى مخازن المحافظة، ومن ثم نقلها الى معبر رفح البري، لإدخالها إلى قطاع غزة.