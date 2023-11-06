فنانة سورية تعلن استشهاد 4 من أقاربها إثر قصف منزلهم في غزة

أعلنت الفنانة السورية شكران مرتجي، استشهاد عائلة من أقاربها بعد أن تم قصف منزلهم في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.⁣

وكتبت شكران مرتجى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «ابن عم والدي وزوجته وبناته استشهدوا اليوم في غزة.. رحمهم الله ويصبر عائلتنا ويحميهم ويحمي الجميع».

فنانون يتعرضوا للاعتقال في غزة

وفي سياق آخر، تعرض عدد من الفنانين في غزة للاعتقال منهم الممثلة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، حيث أعلنت وسائل إعلام عبرية، اعتقال الممثلة الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما دعمت عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

ووجهت للفنانة تهمة «نشر تحريض وتأييد للإرهاب»، بعد نشر منشورات عديدة ضد الاحتلال ومن بينها صورة تظهر تدفق عناصر المقاومة عبر السياج الذي تعمل جرافة على هدمه.

وأيضًا الفنانة دلال أبو آمنة، فهي واحدة من أبرز نجوم فلسطين التي اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب موقفها المساند لغزة وأهلها، وجرى إطلاق سراحها فيما بعد.