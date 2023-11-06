رسالة ليلى صديق الأخيرة.. اشتكت شدة المرض وطلب ابنتها زادها ألما

صدمة قوية تلقاها المخرج الشاب أدهم مدحت صالح، داخل أحد المستشفيات الكبرى بمحافظة القاهرة، بعدما فقد والدته ليلى صديق ابنة يوسف صديق أحد الضباط الأحرار في ثورة 23 يوليو، على فراش المرض، الذي غلبها بعد صراع طويل، لتتركه يكمل رحلة الحياة بدونها، إذ كان الخوف من الوصول لمحطة النهاية الغالب على الأسرة، وهو ما عكسته آخر رسائل السيدة الراحلة.

ليلى صديق، ظلت متواجدة بالمستشفى خلال الأيام الأخيرة من حياتها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وكانت تتواصل مع أصدقاءها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل أنّ تشهد حالتها تدهورًا كبيرًا، واستعرضت في آخر منشور لها، تفاصيل المحادثة التي جمعتها بابنتها.

رسالة ليلى صديق الأخيرة

وكتبت ليلى صديق، في آخر منشور لها، معبرة فيه عن شعورها بالألم من الطلب الأخير لابنتها: «عيانة أوي، وبنتي بتقولي أوعي تموتي، وتسودي عيشتي»، ليلقى هذا المنشور رواجًا كبيرًا بين أصدقاءها خلال الساعات الأخيرة.

ومن المُقرر أنّ تخرج جنازة ليلى صديق، من مسجد مصطفى محمود، عقب عصر اليوم الاثنين، بينما سيوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة.

ذهبت أجمل الأيام وبقيت أغلى الذكريات

ونعى المخرج خالد يوسف، ليلى صديق، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «رحلت صديقة العمر النقية ليلي صديق، برحيلك يا ليلى تذهب معك أجمل الأيام وتبقى بعدك أغلى الذكريات وسنحكي دائمًا عن سيرتك الطيبة ومواقفك النبيلة، قلبي معك يا هانيا وشد حيلك يا أدهم».