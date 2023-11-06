«بيطرى الشرقية» ينظم قافلة مجانية في قرية العجمي ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، والاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجاً، بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أعلى درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية.

قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة في قرية العجمي

وأشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بقرية العجمي التابعة لمركز مشتول السوق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها الثانية، وتم من خلالها تقديم كل الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ندوة ولقاءات إرشادية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة البيطرية قامت بفحص وعلاج 155 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و 142 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، ورش 412 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 376 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وترقيم وتسجيل 55 حيوانا.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس )، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية.