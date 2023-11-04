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إطلاق قافلة بيطرية مجانية في 4 قرى بأسوان

كتب:

محمد أبو عمرة
12:18 م | السبت 04 نوفمبر 2023
قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

أطلق مركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لمحافظة أسوان لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى المحافظة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2023.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، إن القافلة تنطلق بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في محافظة أسوان وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

فحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين

وأضاف «فاضل»، أن هذه القافلة ستقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقرى محافظة أسوان، مؤكدًا أن هذه القافلة ستقوم بعدة جولات بقرى ومراكز محافظة أسوان في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن هذه القافلة ستقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.

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