رفع درجة الاستعداد في مستشفى الأحرار بالشرقية لاستقبال مصابي غزة

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة لمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، ومتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، تزامناً مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، وذلك في أقل من 48 ساعة من زيارته الأخيرة لها.

تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة

وتفقد وكيل وزارة الصحة، والدكتور سامح حسين مدير عام المستشفى، عددا من الأقسام الطبية بالمستشفى، وتم التأكد من تنفيذ بعض التعليمات السابقة لرئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية خلال زيارته الأخيرة للمستشفى أول أمس السبت مع وكيل الوزارة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن جودة الخدمات الطبية للمرضى بقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية، وحرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى.

زيادة عدد الماكينات في قسم الكلى

كما مر «مسعود» على قسم الكلى الصناعي، والذي يسع لـ31 ماكينة ويخدم 101 مريض كلى، وتم الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما ناقش توسعة قسم الكلى لزيادة عدد الماكينات بها، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تم مناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالأعمال المستجدة بالدور الثالث لتطوير العناية المتوسطة بالمستشفى، ومناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة بالمستشفى، وبروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية وهيئة المستشفيات التعليمية الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والتجهيزات الطبية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية التابعة لها، والتأكيد على على أهمية تعظيم جودة الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث مثل جراحات القلب المفتوح، مع إجراء المناظير الجراحية للمرضى بكفاءة عالية.