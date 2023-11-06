«الصحة» تنظم ورشة عمل لرفع الوعي بالقضايا السكانية

نظّمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل لرفع الوعي بالقضايا السكانية، وتحديد الرسائل الإعلامية، المتعلقة بالقضية وتوحيدها، بما يساهم في الوصول إلى تعبيرات مختلفة، وخصوصا إذا كان محتوى الرسالة غير مألوف أو جديد، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي عقدته مصر مطلع سبتمبر الماضي.

تعزيز خدمات تنظيم الأسرة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنّ ورشة العمل تأتي التزاماً من وزارة الصحة بزيادة الوعي بالقضايا السكانية، وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أنّ الوزارة ممثلة في المجلس القومي للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اختاروا الرسائل الرئيسية التي تم جمعها من مختلف الوزارات التنفيذية للتماشي مع الرسائل الحقوقية.

وأضاف عبدالغفار أنّ التطورات الجديدة التي تشهدها مجالات السكان والتنمية في مصر تحرز تقدماً في تحسين الخصائص السكانية وتحسين جودة حياة الشعب المصري، إذ نجحت وزارة الصحة في تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في سبتمبر من هذا العام، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية المحدثة وأوصى كلاهما بتعزيز تنظيم الأسرة الطوعي.

وأشار إلى أنّ الورشة تناولت تنوع مصادر الوعي الصحي، وسمات الشخصية الإعلامية، والخطوات التنفيذية لأي خبر إعلامي، وتأثير الألفاظ على الفرد، لافتاً إلى أنّ وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة، تشكل دورا فعالا في نشر الوعي الصحي بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، من خلال بث وعرض برامج ذات علاقة بالجوانب الصحية.

زيادة الوعي بالقضايا السكانية

من جهته، أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، أنّ هناك اختلالا بين النمو السكاني والموارد الطبيعية، ما يؤثر على اقتصاد الدولة، مؤكداً ضرورة أن يكون معدل المواليد منضبط ليتناسب مع موارد الدولة والدخل، مؤكداً أهمية دور الإعلام في التوعية بالقضية السكانية.

وبدوره، قال الدكتور تيج رام جات مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان: «نحن بحاجة إلى تسريع العمل نحو تحقيق رؤية برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والإعلام يلعب دور محوري في نقل المعلومات ورفع الوعي وتشجيع التغيير الإيجابي بين السكان، وكذلك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، لذلك علينا جميعا أن نتذكر رسالة رئيسية واحدة وهي أن السكان والتنمية يتعلقان بتحسين جودة الحياة للسكان ولا يتعلقان بأعدادهم».

حضر ورشة العمل الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتور تيج رام جات مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب والمشرف على مشروع الألف يوم الذهبية، والدكتور محمد أبو نار رئيس مشروع الأسرة بالمعونة الأمريكية.