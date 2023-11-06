«الصحة»: العلاج على نفقة الدولة أحد المنظومات التأمينية المتفردة في العالم

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعد أحد المنظومات التأمينية المتفردة على مستوى العالم كون كل المنظومات التأمنية بها اشتراكات يدفعها المستفيد، وذلك عكس ما لدى مصر، إذ تتحمل الدولة كامل النفقات بدون أي مشاركة من المستفيد .

تطوير في منظومة التأمين الصحي ‏

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الرئيس السيسي وجه بتقديم الدعم الصحي للمواطنين خاصة فئات غير القادرين، لذلك كان هناك تطويرا في منظومة التأمين الصحي بالأشهر القليلة الماضية‏ عن طريق استحداث مجموعة من العلاجات للأمراض التي تحتاج إلى علاج مكلف للغاية لكنه مفيد للمرضى، كأمراض الأورام والأدوية البيولوجية المرتبطة بعلاج الأورام، والأمراض المناعية وأمراض الدم والكلى والغسيل الكلوي ورفع قيمة ما تدفعه الدولة مقابل جلسات الغسيل الكلوي بالإضافة إلى علاج الالتهاب الكلوي الذي يصيب الخلايا الكلوية للمرضى.

وتابع، أن المنظومة الجديدة شهدت تطويرا في سهولة استخراج القرارات، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال شبكة كبيرة للغاية بين المستشفيات الحكومية، موضحا أن المريض يذهب للمستشفى، لكي تكشف اللجنة الثلاثية عليه، ومن ثم تقوم المستشفى برفع التقرير الخاص بالمريض على موقع شبكة المجالس الطبية المتخصصة لكي تتم الموافقة عليه، ويصدر القرار خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة.

أكواد علاجية خاصة ‏ببعض الأمراض

وأكد أنه كان معتادا عرض بعض الحالات على لجنة عليا مختصة من أجل العلاج على نفقة الدولة، لذلك تم زيادة المساحة التي تتحرك بها اللجنة الثلاثية بدون الحاجة إلى لجنة عليا، مشيرا إلى أن هناك أكوادا علاجية خاصة بالأورام وعلاج الكلى والتصلب المتعدد وأمراض الدم والأمراض الروماتيزمية، فضلا عن زيادة القيمة التي تتحملها الدولة لجلسات الغسيل الكلوي.