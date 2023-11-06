فتح باب التقديم لدفعة جديدة في أكاديمية الأوقاف الدولية.. اعرف الشروط

أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية، فتح باب التقديم لقبول الدفعة الثامنة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق بها.

شروط القبول بالأكاديمية

وتضمنت شروط القبول بأكاديمية الأوقاف التالي:

1. ألا يكون قد وقع على المتقدم أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.

2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.

3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.

4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة، بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات معينات أو متطوعات، بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا.

مدة الدراسة

وأوضحت أكاديمية الأوقاف، أن الدراسة ستكون الدراسة بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، وعلى الراغبين والراغبات تسجيل رغباتهم على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1obdDeYVcIY7EvgFh4k9djVHQ9Df4QegBou27r-Gy4uxkWA/viewform?usp=sf_link