تفاصيل مشروع القطار الكهربائي الخفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية

شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال مشروع قطار كهربائي خفيف من مدينة الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك إنترناشيونال القابضة الصينية «أفيك أنتل».

ويمتد المشروع من مركز النقل بمحطة الرحاب التبادلية بالمرحلة الثانية للخط الرابع للمترو، وصولاً إلى العاصمة الإدارية بمنطقة «R3» بجوار محطة المونوريل، بطول حوالي 40 كم، وعدد 8 محطات ومحطة تغذية رئيسية، وعدد من محطات التغذية الفرعية والورشة وتوريد القطارات.

وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتور مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الشركة الصينية يو لي رئيس شركة «أفيك» الصينية.

شبكة من النقل الأخضر

وأكد وزير النقل، أنه يتم دراسة تنفيذ هذا المشروع طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير شبكة من النقل الأخضر الصديق للبيئة، تخدم التوسعات العمرانية للدولة والكتلة السكنية فى الرحاب ودار مصر القرنفل ومدينتي والشروق وبدر وهليوبوليس الجديدة.

‏وأوضح الوزير، أن الشركة الصينية ستقدم عرضا فنيا وماليا خلال 12 شهرا، لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والأعمال المدنية للمحطات ومحطة تغذية رئيسية، وعدد من محطات التغذية الفرعية والأعمال الكهروميكانيكية لكل مكونات المشروع، إضافة إلى الورشة وتوريد القطارات، وذلك بنفس مواصفات وأسعار عقد EPC «التصميم – التوريد – الانشاء» للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف «عدلي منصور / بدر/ العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية» ‏والجاري تنفيذها حالياً.

تنفيذ الأعمال المدنية

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال المدنية للمسار بواسطة مقاولين محليين، يتم التعاقد معهم بعقود منفصلة بمعرفة الهيئة القومية للأنفاق، كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم بذات شروط تمويل عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (عدلى منصور / بدر/ العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية) من مؤسسات التمويل الصينية.