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«النقل»: مشروعات السكة الحديد ومترو الأنفاق تخدم جميع المجالات الأخرى في مصر

كتب:

كريم روماني
01:19 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال وزير النقل إن المشروعات التي تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية سواء في السكة الحديد أو في الموانئ والمناطق اللوجستية أو المترو لها أهمية كبرى، لخدمة جميع المجالات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم، موضحا أنه يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الشركات المصرية الوطنية والشركات العالمية.

تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل

وأضاف خلال كلمته في جلسة بعنوان «تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل» بحضور عدد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النقل، أنه لا يوجد مشروع في الوزارة ينفذ بدون دراسات جدوى بيئية واقتصادية واجتماعية، مثال ذلك الأهمية القصوى للقطار الكهربائي السريع أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وأوضح أن نمو الشعب المصري يستلزم مناطق جديدة زراعية وعمرانية خارج الكتله الحالية، وبالتالي فإن مشروعات وزارة النقل تسهم في خدمة المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.