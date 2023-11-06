«النقل» تكشف تفاصيل توطين وتصنيع 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار

شهد وزير النقل توقيع اتفاقية الشروط والأحكام لتوطين وتصنيع عدد 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عام كمرحلة أولى من إجمالي 1000 عربة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية نيريك.

معرض النقل الذكي

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، إذ وقع المهندس محمد عامر - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية نيريك.

توجيهات رئاسية

وأكّد وزير النقل أنَّ توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة النقل في جمهورية مصر العربية ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل

وأشار وزير النقل إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة في الشرق الأوسط وأفريقيا و يمثل الخطوة الأولى في تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة الذى تنفذها الدولة في هذا المجال لتوفير العملة الصعبة والتي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارات، كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي بالتصدير إلى كل دول العالم خاصة قارة أفريقيا.

وأوضح أن شركة نيريك ستقوم بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات السكك الحديد بتوريد وصيانة 500 عربة ركاب وفقا للمتطلبات الفنية والجودة بحيث تكون مقسمة كالآتي: (300 عربة درجة ثانية مكيفة - 150 عربة درجة أولى مكيفة - 50 عربة درجة بوفية مكيفة) على أن تلتزم الشركة بأن تكون نسبة توطين الصناعة تصل إلى 80% على مراحل داخل مصنع شركة نيريك ، بالإضافة إلى ضمان العربات ضد عيوب الصناعة وعيوب الخامة لمدة 3 سنوات من تاريخ شهادة القبول الفنية النهائية.