بدء تنفيذ أنظمة الإلكتروميكانيكية لخطي القطار الكهربائي السريع الثاني والثالث

شهد وزير النقل والدكتور رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية، إعلان بدء تنفيذ الأعمال للأنظمة الإلكتروميكانيكية للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين الهيئة القومية للأنفاق، وتحالف شركات سيمنس العالمية وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب الخاصة بعقد خطي «السادس من أكتوبر/ أسوان» و«الغردقة/ سفاجا/ قنا/ الأقصر» لمشروع القطار الكهربائي السريع.

ووقع الدكتور اللواء طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق والسيد مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي والمهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل.

وأكد وزير النقل، أنه يتم تنفيذ على الأرض أعمال البنية التحتية للمشروعين من أعمال الجسور والمسار والمحطات والأعمال الصناعية «كباري – أنفاق» وتوريد البازلت والفلنكات.