تفاصيل مشروعات شركة الطرق والكباري المشاركة بمعرض ومؤتمر النقل الذكي

شاركت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري في النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات الذي انطلقت فعالياته يوم 5 نوفمبر حتى 8 نوفمبر الجاري.

مشروعات الطرق والكباري والنقل البري

وخلال فعاليات المعرض، استعرضت القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البرى وشركتيها التابعتين شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والنيل العامة للطرق والكباري من خلال جناحها الموحد أفلاما تسجيلية وعروضا توضيحية لأحدث المشروعات التي انتهت من تنفيذها لصالح جهات الإسناد المختلفة منها الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية كذلك المشروعات التي يتم تنفيذها لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والسخنة وميناء دمياط وجهات الإسناد الأخرى مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة والمحليات بمختلف محافظات الجمهورية.

مصانع الفلنكات

كما تستعرض الشركة من خلال جناحها المتميز بالمعرض إنتاج مصانع الفلنكات والإضافات الخرسانية و العلامات المرورية والمواسير ومواد تشطيبات الواجهات لتلبية احتياجاتها كذلك السوق المحلي في صناعة الطرق والكباري والنقل السككي.

قال اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشاركة القابضة في الدورة الجديدة لمعرض النقل الذكي تأتي انطلاقا من النهضة الكبيرة التي حققها العاملون بكافة الشركات خلال الأعوام الماضية وهو ما يمثل تجسيدا لحجم النجاحات المستمرة في تنفيذ كل أعمال الإنشاءات بأعلى مواصفات الجودة والتوقيتات المحددة خلال الفترة الماضية وتحقيقا لرؤية القابضة المرتبطة بالسعي نحو تحقيق الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الشركة تتبوأ موقع الريادة في صناعة الطرق والنقل والمقاولات ولها بصمة كبيرة واضحة في الشبكة القومية للطرق واحد الدعامات الرئيسية للدولة المصرية.

القطار الكهربائي الخفيف

من ناحيته، أكد المهندس علي عياد الرئيس التنفيذي للشركة أن القابضة وشركاتها التابعة تفخر بأنها الذراع التنفيذية لوزارة النقل، إذ تشارك في إنجاز عدد كبير من المشروعات القومية مثل مشروعات القطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار السريع بخطوطه الثلاثة كذلك مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل وتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بمرحلتيه والدائري الأوسطي والإقليمي وطريق القاهرة أسيوط - الغربي وسيناء وتطوير موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر والسخنة ودمياط.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى موافقة الجمعية العامة التي عقدت في أكتوبر الماضي على إنشاء مقر للشركة القابضة بالمملكة العربية السعودية بعد أن حصلت على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية داخل المملكة وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الشركة و يرسخ مكانتها محليا وإقليميا بالتوسع في فتح مجالات عمل خارج مصر.

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات فقد تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع الفلنكات الخرسانية طراز (B70) وهو ما يعزز دور الشركة فى توطين صناعة النقل خاصة المتعلقة بالسكك الحديدية بالإضافة إلى شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه لافتا الى قيام الشركة القابضة مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة بتنفيذ مشروعات خلال العـام المالـي الماضي المنتهي في 2022/6/30 تجاوزت قيمتها 10.5مليار جنيه وهي الإيرادات الأضخم في تاريخ القابضة منذ تأسيسها عام 2002 وشركاتها التي يمتد تاريخها إلى أكثر من 60 عاما.

والشركة القابضة وشركاتها تفخر بامتلاكها خبرات وكوادر علمية وفنية على اعلى مستوى تقنى وتنفيذي يواكب أحدث الأساليب العلمية وتوفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل مباشرة واضعافها من العمالة غير المباشرة كذلك تتعاون مع كبريات مكاتب الخبرة والاستشارات الهندسية والفنية والجامعات المصرية كذلك لديها شبكة متنوعة من المقاولين والأفراد شركاء النجاح.

أعمال بحرية ونهرية

من جهته، أكد المهندس محمد أبوسريع العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للإنشاء والطرق أن الشركة حصلت على الفئة الأولى للأعمال البحرية والنهرية والتكريك بتصنيف الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وبذلك تكون الشركة مصنفة بالفئة الأولى لجميع التخصصات التي تمارس النشاط بها وهى 13 تخصصا بتصنيف الاتحاد مشيرا الى أن الشركة نفذت عددا من المشروعات العملاقة بأعلى المواصفات والجودة العالمية خلال الأعوام الماضية ومستمرة في تنفيذ مشروعات جديدة.

أوضح أن الشركة تتميز بانتشار معداتها الكبير منها ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الإسفلتي على البارد فى جميع ربوع مصر من حلايب وشلاتين و قسطل وأرقين جنوبا إلى السلوم وسيوة شمالا وغربا وإلى سيناء شرقا كذلك تمركز العشرات من محطات الاسفلت والخرسانة فى الوجهين البحرى والقبلى لتنفيذ أي عمليات.