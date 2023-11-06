رابط التظلمات على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالبحيرة والأوراق المطلوبة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن فتح باب تلقي التظلمات الخاصة بالمعلمين الذين لم يجتازوا مسابقة 30 ألف معلم.

أماكن تظلمات مسابقة 30 ألف معلم في البحيرة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، قبول تظلمات مسابقة 30 ألف معلم بالبحيرة حتى 20 نوفمبر الجاري، بمقر معهد الفتيات بجوار إدارة بندر دمنهور التعليمية، كما حددت المديرية الأوراق المطلوبة في تقديم التظلمات كالتالي:

- طلب تظلم

- صورة الرقم القومي

- نتيجة الاستعلام عن المسابقة «مطبوعة»

الحصول على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، في بيان، أن الحصول على نتيجة الاستعلام، يتم من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم لتوضيح أسباب عدم اجتياز التدريبات في مسابقة «30 ألف معلم.. السنة الأولى»، من هـنـا.

وأشارت إلى أن المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات يقوم بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه، للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.