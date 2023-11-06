«تعليم النواب» تناقش أزمة المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم

يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، بعد قليل، مناقشة عددٍ من طلبات الإحاطة حول أزمة المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.

مسابقة 30 ألف معلم

وطالبت اللجنة بحضور الوزير بشكل عاجل للبرلمان لمناقشة أسباب الاستبعاد، وحل الأزمة، وقال النائب محمد الكومي، عضو اللجنة إنّ هناك الكثير من الشكاوى وصلت للنواب وأن هناك أسباب كثيرة للاستبعاد وأنّ نسبة المستبعدين كبيرة، وتطالب اللجنة الوزير بحل الأمر وإعادة النظر في قرارات الإبعاد خاصة التي تم التظلم عليها.

أزمات مسابقة تعيين 30 ألف معلم

يذكر أنّ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسات الأسبوع الماضي، أعلن أنّ وزارة شؤون المجالس النيابية تلقت ردًا من وزارة التربية والتعليم بشأن أزمات مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

وطلب جبالي، وزير شئون المجالس النيابية، حضور اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي، لعرض تفاصيل الرد الوارد من وزارة التعليم في هذا الشأن.

جاء ذلك على خلفية ما أثاره عدد من أعضاء مجلس النواب، من مشكلات بشأن أزمة تعيين 30 ألف معلم، على خلفية استبعاد عدد من الناجحين خاصة ن عدد من النواب أثارها خلال الجلسة العامة، ويوجد عدد كبير من طلبات الإحاطة للوزير حتى من غير نواب اللجنة.