رئيس «دراسات الهجرة»: مصر وفرت التعليم لكل اللاجئين مجانا

تحدث الدكتور خالد حسن، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، عن الدور الكبير الذي تلعبه مصر في توفير التعليم لغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء، قائلًا إنّ مصر نفذت عددا من مشاريع التعليم والإنشاءات من أجل خدمة اللاجئين والمهاجرين.

وأضاف «حسن» لـ«الوطن»، أنه منذ بداية الأزمات في المنطقة العربية بداية من العراق وسوريا واليمن منذ عام 2011 وما سُمي بالربيع العربي وحتى الآن، يرد على مصر عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين من الدول العربية والإفريقية، يلقون معاملة حسنة في كل المجالات وخاصة التعليم.

أعداد اللاجئين والمهاجرين تتزايد من عام لآخر

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، أنّ أعداد اللاجئين والمهاجرين تتزايد من عام لآخر، حتى وصلت إلى 9.5 مليون مهاجر ولاجىء داخل مصر، وفقا لإحصاءات منظمة الهجرة الدولية، علاوة على أن 50% من هؤلاء المهاجرين من الأطفال المصحوبين مع ذويهم.

وأكد أنّ مصر وفرت لهم الخدمات مثلهم مثل المصريين تمامًا من تعليم وصحة وكل شيء، على الرغم من التكلفة العالية لهذه الخدمات، خاصة في ظل ما تعاني منه مصر والعالم أجمع من أزمة اقتصادية.

وأفاد «حسن»، أن الجهود التي تبذلها مصر في هذا المجال، كانت محل تقدير وإشادة من منظمات عديدة مثل الهجرة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي، كما أشاد اليونيسيف أيضًا بهذا الدور.

توفير التعليم لغالبية اللاجئين

وتابع أنّ ما يثار من تقدير لدور مصر في توفير التعليم لغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء، ليس بجديد عليها، فمصر في المنطقة صاحبة دور محوري، وهي الأخت الكبرى، وفي حال الأزمات الكل يلجأ لها لتكون بمثابة الملاذ الآمن دائمًا.

واختتم حديثه قائلًا إنّ الشعب المصري لا يتأخر عن مساعدة جيرانه وأشقائه من الدول المجاورة، ودائمًا يحتوي الشعوب الأخرى بين أطيافه ليندمجوا وينصهروا بسرعة.