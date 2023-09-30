إنقاذ 6 نساء من الموت اختناقا في شاحنة أثناء هجرة غير شرعية.. منهن عربيتان

أنقذت الصدفة 6 نساء (أربع فيتناميات وعراقيتان) من الموت اختناقًا داخل صندوق شاحنة تبريد بفرنسا، بعد محاولتهم الفاشلة في الهجرة غير الشرعية.

استغاثة من محتجزات في شاحنة مبردة

القصة كان بطلها صحفي في هيئة الإذاعة البريطانية، بعد تلقيه استغاثة على هاتفه، ممن أخبروه بأنهن محتجزات داخل صندوق تبرد شاحنة ويكافحن من أجل التنفس.

واتصل الصحفي بالشرطة الفرنسية، التي أوقفت الشاحنة واعتقلت سائقها، وفتحت تحقيقا فيما يشتبه بأنه عملية اتجار بالبشر.

البداية كانت بمحاولة هجرة غير شرعية لـ6 نساء حاولن الهرب لإنجلترا عن طريق شاحنه مبردة تنقل الفاكهة، حيث خصص لهن السائق مكانا ضيقا يكفي بالكاد للجلوس بين أقفاص الفاكهة، وظللن لمدة 10 ساعات في الشاحنة المبردة، حيث انخفضت درجة حرارة أجسادهن بشكل كبير، ثم تفاجئن بإغلاق المكيف، مما أدى لتقلص الأكسجين شيئًا فشيئًا مهددًا حياتهن.

المرأة أرسلت موقع السيارة واستوقفتهم الشرطة الفرنسية

وبعد محاولات للخروج، استغاثت إحدى النساء بصحفي سبق وأجرى تحقيقًا حول مصرع مهاجرين غير شرعيين في صندوق تبريد سيارة، وأجرى اتصالات بزملائه في فرنسا وشارك معهم موقع السيارة الذي أرسلته المرأة، عبر نظام تحديد المواقع، ومن ثم تدخلت الشرطة لإيقاف الشاحنة وإنقاذ السيدات.

وشهد عام 2019 حادثًا مأساويًا حينما لقى 39 مهاجرا مصرعهم بعد اختناقهم في مقطورة شاحنة في إسيكس في إنجلترا.

ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن المدعية الفرنسية ليتيتيا فرانكارت في فيلفرانش سور سافيرني، أن الشاحنة كانت من ليتوانيا وعلى متنها أربع شابات فيتناميات، إحداهن قاصر، وشابتان من العراق وأن السائق قيد التحقيق الآن بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر.