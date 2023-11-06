برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة غزة: نحتاج إلى هدنة إنسانية

قال مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، «لدينا 1000 طن مساعدات غذائية وأرسلنا 43 قافلة إلى قطاع غزة»، موضحا أن المواد الغذائية في قطاع غزة تكفي 5 أيام فقط.

وشرح مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تنسيق مستمر مع الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، «نطالب بهدنة إنسانية في غزة والوضع يتفاقم يوما بعد يوم».